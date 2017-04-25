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Померла актриса і ведуча "Вечірньої казки" Н.Батуріна

Померла актриса і ведуча "Вечірньої казки" Н.Батуріна

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні на 89-му році життя померла актриса театру російської драми імені Лесі Українки та ведуча "Вечірньої казки" Надія Батуріна. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту України, передає УНН.

Народна артистка України Надія Батуріна з 1961 року зіграла на сцені Національного академічного театру російської драми ім.Лесі Українки більше 50 провідних ролей у найкращих виставах. Також Н.Батуріна реалізувала себе як театральний режисер, здійснивши постановку низки вистав у театрі російської драми та театрі “Сузір’я”.

Упродовж тривалого часу Н.Батуріна була ведучою “Вечірньої казки” на українському телебаченні.

“Міністерство культури України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам та всій мистецькій спільноті”, — сказано у повідомленні.

Прощання з актрисою відбудеться 27 квітня 2017 року о 12:00 в Лесиному фойє театру ім.Лесі Українки.

Як повідомляв УНН, 2 березня помер відомий одеський гуморист, актор та ведучий Сергій Олех.

Українські Національні Новини

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