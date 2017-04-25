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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29799 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95284 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149149 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113621 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114742 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111464 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103502 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Умерла актриса и ведущая "Вечерней сказки" Н.Батурина

Умерла актриса и ведущая "Вечерней сказки" Н.Батурина

Киев  •  УНН

 • 18666 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня на 89-м году жизни умерла актриса театра русской драмы имени Леси Украины и ведущая "Вечерней сказки" Надежда Батурина. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Украины, передает УНН.

Народная артистка Украины Надежда Батурина с 1961 года сыграла на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки более 50 ведущих ролей в лучших спектаклях. Также Н.Батурина реализовала себя как театральный режиссер, осуществив постановку ряда спектаклей в театре русской драмы и театре "Созвездие".

В течение длительного времени Н.Батурина была ведущей "Вечерней сказки" на украинском телевидении.

"Министерство культуры Украины выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 27 апреля 2017 в 12:00 в Лесином фойе театра Леси Украинки.

Как сообщал УНН, 2 марта умер известный одесский юморист, актер и ведущий Сергей Олех.

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