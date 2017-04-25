Умерла актриса и ведущая "Вечерней сказки" Н.Батурина

Народная артистка Украины Надежда Батурина с 1961 года сыграла на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки более 50 ведущих ролей в лучших спектаклях. Также Н.Батурина реализовала себя как театральный режиссер, осуществив постановку ряда спектаклей в театре русской драмы и театре "Созвездие".

В течение длительного времени Н.Батурина была ведущей "Вечерней сказки" на украинском телевидении.

"Министерство культуры Украины выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 27 апреля 2017 в 12:00 в Лесином фойе театра Леси Украинки.

Как сообщал УНН, 2 марта умер известный одесский юморист, актер и ведущий Сергей Олех.