Помер знаменитий радянський клоун Олег Попов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Німеччині на 87-му році життя помер всесвітньо відомий радянський клоун, народний артист СРСР Олег Попов. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Олег Попов помер. Мені тільки що подзвонив гендиректор „Росгосцирка“ Дмитро Іванов і повідомив про це”, — повідомив агенції директор Великого московського цирку Едгард Запашний.
Довідка УНН: О.Попов почав свою кар’єру еквілібристом, виступаючи з номером “Ексцентрик на вільному дроті”. В 1951 р., дебютував як клоун в Саратовському цирку.
Остаточно утвердився в цьому амплуа в Молодіжному цирковому колективі (1951–1953 рр.). Створив артистичний образ “Сонячного клоуна” — безжурного хлопчини з копицею русявого волосся в нарочито широких смугастих штанях і картатій кепці. У своїх виступах використовував такі прийоми як еквілібристика, акробатика, жонглювання, пародіювання циркових номерів, але головне місце в його виступах займали антре, вирішені засобами буфонади і ексцентрики. Серед найкращих реприз Олега Попова — “Кухар”, “Свисток”, “Промінь”.
Артист брав участь у перших гастролях радянського цирку в країнах Західної Європи. Ці поїздки принесли йому світову славу. З 1991 р. жив і працював в Німеччині під сценічним псевдонімом Щасливий Ганс.