Помер зірка S Club 7 Пол Каттермол

ukru
Ексклюзив
15:02 • 61126 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 105838 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 133048 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 288100 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 198017 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 181854 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 294658 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456977 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347528 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357810 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.2 м/с
87 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 203030 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 166790 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 165950 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 121787 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 77662 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 288067 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 294639 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 521035 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 654086 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 676619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 54302 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 77662 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 165950 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 203030 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 210802 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Помер зірка S Club 7 Пол Каттермол

Помер зірка S Club 7 Пол Каттермол

Київ • УНН

 • 1431539 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Пол Кеттермол, учасник британського поп-гурту початку 2000-х років S Club 7, помер всього через кілька тижнів після того, як гурт оголосив про возз’єднання. Йому було 46 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Деталі

Гурт і сім’я Кеттермола заявили в п’ятницю: “з великим сумом ми повідомляємо про несподівану смерть нашого улюбленого сина і брата Пола Кеттермола”.

Вони повідомили, що Каттермола знайшли в його будинку в Дорсеті, на південному заході Англії, в четвер, а пізніше того ж дня оголосили про його смерть.

“Хоча причина смерті наразі невідома, поліція Дорсета підтвердила, що не було ніяких підозрілих обставин”, — йдеться в повідомленні.

У заяві в соціальних мережах члени S Club 7 сказали, що вони “по-справжньому спустошені смертю нашого брата. Немає слів, щоб описати глибокий смуток і втрату, яку ми всі відчуваємо”.

“Нам так пощастило, що він був у нашому житті, і ми вдячні за дивовижні спогади, які у нас залишилися”, — заявили учасники гурту.

Довідка

S Club 7 — британський поп-гурт, що існував наприкінці 1990-х — початку 2000-х років. Гурт був створений Саймоном Фуллером у 1998 році.

Гурт здобув популярність завдяки присвяченому йому телесеріалу “Майамі 7”, у якого на рахунку 90 мільйонів глядачів, у 100 країнах світу.

Згодом гурт знявся ще в кількох серіалах і телефільмах. Сингли чотири рази очолювали британський хіт-парад, також він мав певний міжнародний успіх.

У 2014 році група відновила свій первісний склад і назву. З S Club була пов’язана підліткова поп-група S Club 8 (вона ж S Club Juniors).

Нагадаємо

Композитор-новатор та володар "Оскару" Рюїчі Сакамото помер у віці 71 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59