Помер зірка S Club 7 Пол Каттермол

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Пол Кеттермол, учасник британського поп-гурту початку 2000-х років S Club 7, помер всього через кілька тижнів після того, як гурт оголосив про возз’єднання. Йому було 46 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.