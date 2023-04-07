Помер зірка S Club 7 Пол Каттермол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Пол Кеттермол, учасник британського поп-гурту початку 2000-х років S Club 7, помер всього через кілька тижнів після того, як гурт оголосив про возз’єднання. Йому було 46 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Деталі
Гурт і сім’я Кеттермола заявили в п’ятницю: “з великим сумом ми повідомляємо про несподівану смерть нашого улюбленого сина і брата Пола Кеттермола”.
Вони повідомили, що Каттермола знайшли в його будинку в Дорсеті, на південному заході Англії, в четвер, а пізніше того ж дня оголосили про його смерть.
“Хоча причина смерті наразі невідома, поліція Дорсета підтвердила, що не було ніяких підозрілих обставин”, — йдеться в повідомленні.
У заяві в соціальних мережах члени S Club 7 сказали, що вони “по-справжньому спустошені смертю нашого брата. Немає слів, щоб описати глибокий смуток і втрату, яку ми всі відчуваємо”.
“Нам так пощастило, що він був у нашому житті, і ми вдячні за дивовижні спогади, які у нас залишилися”, — заявили учасники гурту.
Довідка
S Club 7 — британський поп-гурт, що існував наприкінці 1990-х — початку 2000-х років. Гурт був створений Саймоном Фуллером у 1998 році.
Гурт здобув популярність завдяки присвяченому йому телесеріалу “Майамі 7”, у якого на рахунку 90 мільйонів глядачів, у 100 країнах світу.
Згодом гурт знявся ще в кількох серіалах і телефільмах. Сингли чотири рази очолювали британський хіт-парад, також він мав певний міжнародний успіх.
У 2014 році група відновила свій первісний склад і назву. З S Club була пов’язана підліткова поп-група S Club 8 (вона ж S Club Juniors).
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