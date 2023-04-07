Умер звезда S Club 7 Пол Каттермол

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Пол Кеттермол, участник британской поп-группы начала 2000-х годов S Club 7, умер всего через несколько недель после того, как группа объявила о воссоединении. Ему было 46 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.