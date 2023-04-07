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Умер звезда S Club 7 Пол Каттермол

Умер звезда S Club 7 Пол Каттермол

Киев • УНН

 • 1431537 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Пол Кеттермол, участник британской поп-группы начала 2000-х годов S Club 7, умер всего через несколько недель после того, как группа объявила о воссоединении. Ему было 46 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Группа и семья Кеттермола заявили в пятницу: “с большой печалью мы сообщаем о неожиданной смерти нашего любимого сына и брата Пола Кеттермола”.

Они сообщили, что Каттермола нашли в его доме в Дорсете, на юго-западе Англии, в четверг, а позже в тот же день объявили о его смерти.

“Хотя причина смерти пока неизвестна, полиция Дорсета подтвердила, что не было никаких подозрительных обстоятельств”, — говорится в сообщении.

В заявлении в социальных сетях члены S Club 7 сказали, что они “по-настоящему опустошены смертью нашего брата. Нет слов, чтобы описать глубокую грусть и потерю, которую мы все испытываем”.

“Нам так повезло, что он был в нашей жизни, и мы благодарны за удивительные воспоминания, которые у нас остались”, — заявили участники группы.

Справка

S Club 7 — британская поп-группа, существовавшая в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Группа была создана Саймоном Фуллером в 1998 году.

Группа получила известность благодаря посвящённому ему телесериалу “Майами 7”, у которого на счету 90 миллионов зрителей, в 100 странах мира.

Впоследствии группа снялась еще в нескольких сериалах и телефильмах. Синглы четыре раза возглавляли британский хит-парад, также он имел определённый международный успех.

В 2014 году группа восстановила свой первоначальный состав и название. С S Club была связана подростковая поп-группа S Club 8 (она же S Club Juniors).

Напомним

Композитор-новатор и обладатель "Оскара" Рюичи Сакамото умер в возрасте 71 года.

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