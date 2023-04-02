Композитор-новатор та володар "Оскару" Рюїчі Сакамото помер у віці 71 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Композитор-новатор Рюіті Сакамото, чия музика до «Останнього імператора» отримала «Оскар» та «Греммі», помер у віці 71 року після того, як йому поставили другий діагноз раку, передає УНН.
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Здобувши популярність у 1970-х роках разом із впливовим японським гуртом Yellow Magic Orchestra, електронні інновації Сакамото допомогли закласти основи синті-попу, хаус-музики та хіп-хопу.
Але він був найбільш відомий своїми саундтреками до фільмів, у тому числі драмою про Другу світову війну «Щасливого Різдва, містер Лоуренс», у якій він також грав разом зі своїм другом Девідом Боуї у ролі коменданта табору для військовополонених.
Трек Forbidden Colours з фільму 1983 року з вокалом Девіда Сільвіана став світовим хітом для Сакамото.
Сакамото отримав премію Оскар за музику до епопеї 1987 року «Останній імператор» режисера Бернардо Бертолуччі, де розповідається історія останнього китайського імператора Пуї.
Незважаючи на недавнє погіршення здоров'я — він пережив рак горла у 2014 році — Сакамото продовжував завойовувати визнання за свою роботу, включаючи саундтрек до фільму Алехандро Гонсалеса Іньярріту 2015 року «Той, хто вижив».
На початку 2021 року музикант заявив, що проходить лікування від раку прямої кишки.
Його управлінська команда оголосила в неділю, що він помер 28 березня, і похорон був проведений тільки для близьких родичів на його прохання.
«Ми хотіли б поділитися однією з улюблених цитат Сакамото: Ars longa, vita brevis. Мистецтво довге, життя коротке», — йдеться у заяві команди.