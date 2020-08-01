Помер заступник командира УДА

"З сумом повідомляємо, що зупинилось серце нашого комбата, друга - "Червня" (Андрій Гергерт). Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка. Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини. Просимо всіх молитвою згадати Комбата, який довгий час боровся ще й з особистим ворогом - важкою хворобою", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у бійця була онкологія - йому поставили діагноз "рак шлунку". Попри лікування в Австрії, у Києві та Львові, подолати хворобу не вдалося.

Зазначається, що про всі похоронні заходи повідомлять згодом.

Як повідомлялося раніше в УНН, за даними ООС, від початку тижня померло троє військових.