Умер заместитель командира УДА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Заместитель командира Украинской добровольческой армии, руководитель 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба батальона в Facebook, передает УНН.
"С грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата, второго - "Червня" (Андрей Гергерт). Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить комбата, который долгое время боролся еще с личным врагом - тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.
Известно, что у бойца была онкология - ему поставили диагноз "рак желудка". Несмотря на лечение в Австрии, в Киеве и Львове, преодолеть болезнь не удалось.
Отмечается, что обо всех похоронных мероприятиях сообщат позже.
Как сообщалось ранее в УНН, по данным ООС, с начала недели умерло трое военных.