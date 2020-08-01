Умер заместитель командира УДА

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81270 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105486 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110384 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139073 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112523 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134351 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102628 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102667 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104923 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Умер заместитель командира УДА

Умер заместитель командира УДА

Киев  •  УНН

 • 20231 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Заместитель командира Украинской добровольческой армии, руководитель 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба батальона в Facebook, передает УНН.

"С грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата, второго - "Червня" (Андрей Гергерт). Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить комбата, который долгое время боролся еще с личным врагом - тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.

Известно, что у бойца была онкология - ему поставили диагноз "рак желудка". Несмотря на лечение в Австрии, в Киеве и Львове, преодолеть болезнь не удалось.

Отмечается, что обо всех похоронных мероприятиях сообщат позже.

Как сообщалось ранее в УНН, по данным ООС, с начала недели умерло трое военных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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