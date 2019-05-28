Помер засновник Human Rights Watch
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Засновник Human Rights Watch і колишній президент і генеральний директор видавництва Random House Роберт (Боб) Луї Бернштейн помер у вівторок у віці 96 років. Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.
Бернштейн, який служив у ВПС США під час Другої світової війни і закінчив Гарвардський університет зі ступенем бакалавра мистецтв, в 1944 році став президентом і генеральним директором Random House. Він публікував роботи таких авторів, як Вільям Фолкнер, Джеймс Міченер, доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), Тоні Моррісон і Вільям Стайрон.
У 1973 році Бернштейн заснував Фонд свободи слова, який згодом перетворився в Helsinki Watch, завданням якого було спостереження за дотриманням колишнім Радянським Союзом Гельсінкських угод.
Helsinki Watch у 1988 році об'єдналася з іншими комітетами і стала Human Rights Watch, головою якої був Бернштейн до 1998 року.
Бернштейн також був лауреатом численних міжнародних премій і нагород, володарем почесних докторських ступенів декількох університетів.
Як повідомляв УНН, в США на 90-му році життя помер нобелівський лауреат з фізики Маррі Гелл-Манн.