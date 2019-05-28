Умер основатель Human Rights Watch
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Основатель Human Rights Watch и бывший президент и генеральный директор издательства Random House Роберт (Боб) Луи Бернштейн скончался во вторник в возрасте 96 лет. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передаёт УНН.
Бернштейн, служивший в ВВС США во время Второй мировой войны и окончивший Гарвардский университет со степенью бакалавра искусств, в 1944 году стал президентом и генеральным директором Random House. Он публиковал работы таких авторов, как Уильям Фолкнер, Джеймс Миченер, доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), Тони Моррисон и Уильям Стайрон.
В 1973 году Бернштейн учредил Фонд свободы слова, впоследствии превратившийся в Helsinki Watch, задачей которого было наблюдение за соблюдением бывшим Советским Союзом Хельсинкских соглашений.
Helsinki Watch в 1988 году объединилась с другими комитетами и стала Human Rights Watch, председателем которой был Бернштейн до 1998 года.
Бернштейн также являлся лауреатом многочисленных международных премий и наград, обладателем почетных докторских степеней нескольких университетов.
Как сообщал УНН, в США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.