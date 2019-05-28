Умер основатель Human Rights Watch

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 22981 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 44904 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 62972 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 77983 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120290 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110957 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144559 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130093 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Умер основатель Human Rights Watch

Умер основатель Human Rights Watch

Киев  •  УНН

 • 12771 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Основатель Human Rights Watch и бывший президент и генеральный директор издательства Random House Роберт (Боб) Луи Бернштейн скончался во вторник в возрасте 96 лет. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передаёт УНН.

Бернштейн, служивший в ВВС США во время Второй мировой войны и окончивший Гарвардский университет со степенью бакалавра искусств, в 1944 году стал президентом и генеральным директором Random House. Он публиковал работы таких авторов, как Уильям Фолкнер, Джеймс Миченер, доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), Тони Моррисон и Уильям Стайрон.

В 1973 году Бернштейн учредил Фонд свободы слова, впоследствии превратившийся в Helsinki Watch, задачей которого было наблюдение за соблюдением бывшим Советским Союзом Хельсинкских соглашений.

Helsinki Watch в 1988 году объединилась с другими комитетами и стала Human Rights Watch, председателем которой был Бернштейн до 1998 года.

Бернштейн также являлся лауреатом многочисленных международных премий и наград, обладателем почетных докторских степеней нескольких университетов.

Как сообщал УНН, в США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.

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