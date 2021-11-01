Помер заслужений артист України Олексій Колесник
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У віці 71 року помер радянський та український актор театру та кіно, заслужений артист України Олексій Колесник. Про це у Facebook повідомив прессекретар міжнародного форуму “Золотий Витязь” Володимир Головкін, інформує УНН.
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Актор помер 30 жовтня, причину смерті не уточнюють.
“Померла чудова людина, заслужений артист України, Олексій Антонович Колесник. Світла пам’ять!”, — ідеться у повідомленні.
Додамо
Олексій Колесник народився 20 березня 1950 року у місті Карлівка Полтавської області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1975).
Із 1975 року працював в театрах України, зокрема у Київському театрі оперети. За три роки почав зніматися на кіностудії імені Олександра Довженка. Був членом Національної спілки кінематографістів України.
Актор знявся у понад 50 фільмах та серіалах, зокрема: “Балада про доблесного лицаря Айвенго”, “Дощ у чужому місті”, “Овід”, “Школа”, “Ярослав Мудрий”, “Легенда про княгиню Ольгу”.
Колесник — заслужений артист України та лауреат Міжнародного фестивалю “Золотий Вітязь” — за кращу чоловічу роль другого плану в картині “Той, хто пройшов крізь вогонь”.