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Помер заслужений артист України Олексій Колесник

Київ • УНН

 • 113402 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У віці 71 року помер радянський та український актор театру та кіно, заслужений артист України Олексій Колесник. Про це у Facebook повідомив прессекретар міжнародного форуму “Золотий Витязь” Володимир Головкін, інформує УНН.

Помер заслужений артист України Олексій Колесник

Цитата

Актор помер 30 жовтня, причину смерті не уточнюють.

“Померла чудова людина, заслужений артист України, Олексій Антонович Колесник. Світла пам’ять!”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

Олексій Колесник народився 20 березня 1950 року у місті Карлівка Полтавської області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1975).

Із 1975 року працював в театрах України, зокрема у Київському театрі оперети. За три роки почав зніматися на кіностудії імені Олександра Довженка. Був членом Національної спілки кінематографістів України.

Актор знявся у понад 50 фільмах та серіалах, зокрема: “Балада про доблесного лицаря Айвенго”, “Дощ у чужому місті”, “Овід”, “Школа”, “Ярослав Мудрий”, “Легенда про княгиню Ольгу”.

Колесник — заслужений артист України та лауреат Міжнародного фестивалю “Золотий Вітязь” — за кращу чоловічу роль другого плану в картині “Той, хто пройшов крізь вогонь”.

Українські Національні Новини

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