Помер заслужений артист України Олексій Колесник

Цитата

Актор помер 30 жовтня, причину смерті не уточнюють.

“Померла чудова людина, заслужений артист України, Олексій Антонович Колесник. Світла пам’ять!”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

Олексій Колесник народився 20 березня 1950 року у місті Карлівка Полтавської області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1975).

Із 1975 року працював в театрах України, зокрема у Київському театрі оперети. За три роки почав зніматися на кіностудії імені Олександра Довженка. Був членом Національної спілки кінематографістів України.

Актор знявся у понад 50 фільмах та серіалах, зокрема: “Балада про доблесного лицаря Айвенго”, “Дощ у чужому місті”, “Овід”, “Школа”, “Ярослав Мудрий”, “Легенда про княгиню Ольгу”.

Колесник — заслужений артист України та лауреат Міжнародного фестивалю “Золотий Вітязь” — за кращу чоловічу роль другого плану в картині “Той, хто пройшов крізь вогонь”.