Умер заслуженный артист Украины Алексей Колесник

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Актер умер 30 октября, причину смерти не уточняют.

“Умер замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник. Светлая память!” — говорится в сообщении.

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Алексей Колесник родился 20 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (1975).

С 1975 года работал в театрах Украины, в частности в Киевском театре оперетты. Через три года начал сниматься на киностудии имени Александра Довженко. Был членом Национального союза кинематографистов Украины.

Актер снялся в более 50 фильмах и сериалах, в частности: “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”, “Дождь в чужом городе”, “Овод”, “Школа”, “Ярослав Мудрый”, “Легенда о княгине Ольге”.

Колесник — заслуженный артист Украины и лауреат Международного фестиваля “Золотой Витязь” — за лучшую мужскую роль второго плана в картине “Тот, кто прошел сквозь огонь”.