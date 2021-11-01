Умер заслуженный артист Украины Алексей Колесник
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В возрасте 71 года скончался советский и украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Алексей Колесник. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь международного форума “Золотой Витязь” Владимир Головкин, информирует УНН.
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Актер умер 30 октября, причину смерти не уточняют.
“Умер замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник. Светлая память!” — говорится в сообщении.
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Алексей Колесник родился 20 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (1975).
С 1975 года работал в театрах Украины, в частности в Киевском театре оперетты. Через три года начал сниматься на киностудии имени Александра Довженко. Был членом Национального союза кинематографистов Украины.
Актер снялся в более 50 фильмах и сериалах, в частности: “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”, “Дождь в чужом городе”, “Овод”, “Школа”, “Ярослав Мудрый”, “Легенда о княгине Ольге”.
Колесник — заслуженный артист Украины и лауреат Международного фестиваля “Золотой Витязь” — за лучшую мужскую роль второго плана в картине “Тот, кто прошел сквозь огонь”.