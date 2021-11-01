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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер заслуженный артист Украины Алексей Колесник

Киев • УНН

 • 113402 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В возрасте 71 года скончался советский и украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Алексей Колесник. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь международного форума “Золотой Витязь” Владимир Головкин, информирует УНН.

Умер заслуженный артист Украины Алексей Колесник

Цитата

Актер умер 30 октября, причину смерти не уточняют.

“Умер замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник. Светлая память!” — говорится в сообщении.

Добавим

Алексей Колесник родился 20 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (1975).

С 1975 года работал в театрах Украины, в частности в Киевском театре оперетты. Через три года начал сниматься на киностудии имени Александра Довженко. Был членом Национального союза кинематографистов Украины.

Актер снялся в более 50 фильмах и сериалах, в частности: “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”, “Дождь в чужом городе”, “Овод”, “Школа”, “Ярослав Мудрый”, “Легенда о княгине Ольге”.

Колесник — заслуженный артист Украины и лауреат Международного фестиваля “Золотой Витязь” — за лучшую мужскую роль второго плана в картине “Тот, кто прошел сквозь огонь”.

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