Помер всесвітньо відомий джазовий піаніст і композитор Клод Боллінг

“Клод Боллінг пішов, забравши мою молодість і 60 років відданої дружби, радості життя, веселих пісень і безтурботних відносин”, — написала вона. Актриса зазначила, що буде пам’ятати про його “нескінченний талант, відданість справі та підтримку”.

Пізніше цю інформацію агентству France-Presse підтвердили близькі покійного. Вони повідомили, що в останні роки він страждав від різних захворювань і у вівторок помер в лікарні під Парижем.

Клод Боллінг, що народився в 1930 році в Каннах, створив свій перший оркестр в Парижі у віці 16 років, а в 18 вже записав першу платівку. У Франції за ним закріпилася репутація майстра у світі джазу, вважається, що він зробив значний внесок в розвиток цього музичного напрямку в 1960-і роки. Йому належить близько 100 творів, багато з яких звучали у французькому кіно, в тому числі в “Борсалино (1970) з Аленом Делоном і Жан-Полем Бельмондо, “Поліцейської історії” (1975) і багатьох інших.

Нагадаємо, помер ексгітарист Red Hot Chili Peppers.