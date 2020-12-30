Умер всемирно известный джазовый пианист и композитор Клод Боллинг
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Французский джазмен Клод Боллинг, написавший музыку для множества французских фильмов, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила во вторник актриса Брижит Бардо в своем Twitter, передает УНН.
“Клод Боллинг ушел, забрав мою молодость и 60 лет преданной дружбы, радости, веселых песен и беззаботных отношений”, — написала она. Актриса отметила, что будет помнить про его “бесконечный талант, преданность делу и поддержку”.
Позже эту информацию агентству France-Presse подтвердили близкие покойного. Они сообщили, что в последние годы он страдал от различных заболеваний и во вторник скончался в больнице под Парижем.
Клод Боллинг, родившийся в 1930 году в Каннах, создал свой первый оркестр в Париже в возрасте 16 лет, а в 18 уже записал первую пластинку. Во Франции за ним закрепилась репутация мастера в мире джаза, считается, что он внес значительный вклад в развитие этого музыкального направления в 1960-е годы. Ему принадлежит около 100 произведений, многие из которых звучали во французском кино, в том числе в “Борсалино (1970) с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо, “Полицейской истории” (1975) и многих других.
Напомним, умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers.