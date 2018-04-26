Помер відомий український актор Олег Треповський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчора, 25 квітня помер відомий український актор театру і кіно Олег Треповський. Про це в мережі Facebook повідомив український актор Віталій Салій, передає УНН.
“Олег Борисович... Вічна пам’ять...”, — написав В.Салій.
Причина смерті актора наразі невідома.
Олег Треповський народився 28 жовтня 1965 року у Волгограді, РРФСР. У 1992 році закінчив Київський театральний інститут імені І. П. Карпенко-Карого. З 1992 року — актор київського Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. У 1995 році дебютував у кіно.
Актор знявся у багатьох фільмах та серіалах, серед яких “День народження Буржуя”, “Владика Андрей”, “Свати”, “Повернення Мухтара” та інші. Цього року восени на екрани повинен вийти фільм з його участю “Таємний щоденник Симона Петлюри”.
Як повідомляв УНН, актор Верн Тройер, який виконав роль мініатюрного клону доктора Зло в фільмах про Остіна Пауерса, помер на 50-му році життя.