Помер актор, що зіграв ролі у фільмах про Гаррі Поттера і Остіна Пауерса
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Актор Верн Тройер, який виконав роль мініатюрного клону доктора Зло в фільмах про Остіна Пауерса, помер в суботу на 50-му році життя. Про це повідомляється на його Facebook-сторінці, інформує УНН.
У заяві не пояснюється причина смерті актора. Відзначається, що “протягом багатьох років він боровся і перемагав”. Крім того, в заяві йдеться: “Депресія і самогубство — це дуже серйозно. Ніколи не знаєш, яка боротьба йде у людини всередині”.
За відомостями мережевого ресурсу TMZ, Тройер раніше в цьому місяці був госпіталізований з алкогольним отруєнням. Поліцейські нібито відзначили тоді, що актор виявляв схильність до самогубства. У минулому Тройер не раз проходив лікування від алкогольної залежності.
Тройер народився з генетичним порушенням, його зріст складав близько 80 см. У фільмі “Гаррі Поттер і філософський камінь (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001) він виконав роль гобліна на ім’я Крюкохват. У комедіях “Остін Пауерс: Шпигун, який мене спокусив” (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, 1999) і “Остін Пауерс: Голдмембер” (Austin Powers in Goldmember, 2002) Тройер зіграв мініатюрного клона головного лиходія.
Як повідомляв УНН, померла Ніна Дорошина, яка зіграла у фільмі “Любов і голуби”.