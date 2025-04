Помер актор, що зіграв ролі у фільмах про Гаррі Поттера і Остіна Пауерса

У заяві не пояснюється причина смерті актора. Відзначається, що “протягом багатьох років він боровся і перемагав”. Крім того, в заяві йдеться: “Депресія і самогубство — це дуже серйозно. Ніколи не знаєш, яка боротьба йде у людини всередині”.

За відомостями мережевого ресурсу TMZ, Тройер раніше в цьому місяці був госпіталізований з алкогольним отруєнням. Поліцейські нібито відзначили тоді, що актор виявляв схильність до самогубства. У минулому Тройер не раз проходив лікування від алкогольної залежності.

Тройер народився з генетичним порушенням, його зріст складав близько 80 см. У фільмі “Гаррі Поттер і філософський камінь (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001) він виконав роль гобліна на ім’я Крюкохват. У комедіях “Остін Пауерс: Шпигун, який мене спокусив” (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, 1999) і “Остін Пауерс: Голдмембер” (Austin Powers in Goldmember, 2002) Тройер зіграв мініатюрного клона головного лиходія.

Як повідомляв УНН, померла Ніна Дорошина, яка зіграла у фільмі “Любов і голуби”.