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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер известный украинский актер Олег Треповский

Киев • УНН

 • 56651 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вчера, 25 апреля умер известный украинский актер театра и кино Олег Треповский. Об этом в сети Facebook сообщил украинский актер Виталий Салий, передает УНН.

Умер известный украинский актер Олег Треповский

"Олег Борисович... Вечная память...", - написал В.Салий.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Олег Треповский родился 28 октября 1965 в Волгограде, РСФСР. В 1992 году окончил Киевский театральный институт имени И. П. Карпенко-Карого. С 1992 года - актер киевского Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. В 1995 году дебютировал в кино.

Актер снялся во многих фильмах и сериалах, среди которых "День рождения Буржуя", "Владыка Андрей", "Сваты", "Возвращение Мухтара" и другие. В этом году осенью на экраны должен выйти фильм с его участием "Тайный дневник Симона Петлюры".

Как сообщал УНН, актер Верн Тройер, исполнивший роль миниатюрного клона доктора Зло в фильмах про Остина Пауэрса, умер на 50-м году жизни.

Украинские Национальные Новости

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