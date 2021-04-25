Помер відомий дизайнер одягу Альбер Ельбаз

Деталі

Смерть дизайнера підтвердили в компанії Compagnie Financière Richemont, якій зараз належить його бренд AZ Factory.

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Причину смерті Ельбаза не повідомляють.

Додвіка

Альбер Ельбаз народився в Марокко, виріс в Ізраїлі і довгий час жив в Нью-Йорку, займаючись весільною модою. Він був креативним директором Yves Saint Laurent з 1998 року, а потім перейшов на аналогічну посаду в Lanvin, де пропрацював з 2001 по 2015 рік. Потім дизайнер заснував власний модний бренд AZ Factory.