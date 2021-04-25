Умер известный дизайнер одежды Альбер Эльбаз
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Париже в возрасте 59 лет скончался дизайнер одежды Альбер Эльбаз. Об этом пишет журнал WWD, передает УНН.
Детали
Смерть дизайнера подтвердили в компании Compagnie Financière Richemont, которой сейчас принадлежит его бренд AZ Factory.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла итальянская певица и актриса Милва
Причину смерти Эльбаза не сообщают.
Додвика
Альбер Эльбаз родился в Марокко, вырос в Израиле и долгое время жил в Нью-Йорке, занимаясь свадебной модой. Он был креативным директором Yves Saint Laurent с 1998 года, а затем перешел на аналогичную должность в Lanvin, где проработал с 2001 по 2015 год. Затем дизайнер основал собственный модный бренд AZ Factory.