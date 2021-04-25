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Актуальное
Умер известный дизайнер одежды Альбер Эльбаз

Умер известный дизайнер одежды Альбер Эльбаз

Киев  •  УНН

 • 24526 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Париже в возрасте 59 лет скончался дизайнер одежды Альбер Эльбаз. Об этом пишет журнал WWD, передает УНН.

Детали

Смерть дизайнера подтвердили в компании Compagnie Financière Richemont, которой сейчас принадлежит его бренд AZ Factory.

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Причину смерти Эльбаза не сообщают.

Додвика

Альбер Эльбаз родился в Марокко, вырос в Израиле и долгое время жил в Нью-Йорке, занимаясь свадебной модой. Он был креативным директором Yves Saint Laurent с 1998 года, а затем перешел на аналогичную должность в Lanvin, где проработал с 2001 по 2015 год. Затем дизайнер основал собственный модный бренд AZ Factory.

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