Помер відомий актор Дж.Херт у віці 77 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Двічі номінований на премію “Оскар”, володар премії BAFTA британський актор Джон Херт помер у віці 77 років, передає УНН з посиланням на The Independent.
Дж.Херт відомий глядачам за роллю містера Олівандера в екранізації знаменитої книги “Гаррі Поттер”. Він з’являвся у частинах “Гаррі Поттер і філософський камінь” (2001) і “Гаррі Поттер і Дари Смерті” (2010). Окрім того, Дж.Херт знімався у фільмах “Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа”, “Чужий”, у знаменитої екранізації антиутопії “1984” він виконав головну роль Вінстона Сміта.
Повідомляється, що в 2015 році в актора виявили рак підшлункової залози, він проходив лікування.