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Помер відомий актор Дж.Херт у віці 77 років

Помер відомий актор Дж.Херт у віці 77 років

Київ • УНН

 • 13619 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Двічі номінований на премію “Оскар”, володар премії BAFTA британський актор Джон Херт помер у віці 77 років, передає УНН з посиланням на The Independent.

Дж.Херт відомий глядачам за роллю містера Олівандера в екранізації знаменитої книги “Гаррі Поттер”. Він з’являвся у частинах “Гаррі Поттер і філософський камінь” (2001) і “Гаррі Поттер і Дари Смерті” (2010). Окрім того, Дж.Херт знімався у фільмах “Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа”, “Чужий”, у знаменитої екранізації антиутопії “1984” він виконав головну роль Вінстона Сміта.

Повідомляється, що в 2015 році в актора виявили рак підшлункової залози, він проходив лікування.

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