Умер известный актер Дж.Херт в возрасте 77 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Дважды номинированный на премию "Оскар", обладатель премии BAFTA британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Дж.Херт известный зрителям по роли мистера Олливандера в экранизации знаменитой книги "Гарри Поттер". Он появлялся в частях "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и "Гарри Поттер и Дары Смерти" (2010). Кроме того, Дж.Херт снимался в фильмах "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Чужой", в знаменитой экранизации антиутопии "1984" он исполнил главную роль Уинстона Смита.
Сообщается, что в 2015 году у актера обнаружили рак поджелудочной железы, он проходил лечение.