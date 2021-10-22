Помер український футболіст і тренер Сергій Морозов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У віці 71-го року помер футболіст та заслужений тренер України Сергій Морозов. Про це повідомив у Facebook директор спортивних телеканалів, де працював Морозов, - Олександр Денисов, інформує УНН.
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Причина смерті не уточнюється.
"Жахливі новини. Помер Сергій Морозов. Співчуття рідним і близьким", — ідеться у повідомленні.
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Сергій Морозов розпочинав свою футбольну кар'єру в молодіжній команді "Динамо". Також грав за "Локомотив", "Десну" та "Шахтар".
Провів один матч за збірну СРСР. 1972 року у складі "Зорі" став чемпіоном СРСР. Згодом займався тренерською діяльністю. Має звання заслуженого тренера України та заслуженого працівника фізичної культури та спорту України.
Останнім часом працював експертом на спортивних телеканалах.