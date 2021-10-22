Помер український футболіст і тренер Сергій Морозов

Деталі

Причина смерті не уточнюється.

"Жахливі новини. Помер Сергій Морозов. Співчуття рідним і близьким", — ідеться у повідомленні.

Додамо

Сергій Морозов розпочинав свою футбольну кар'єру в молодіжній команді "Динамо". Також грав за "Локомотив", "Десну" та "Шахтар".

Провів один матч за збірну СРСР. 1972 року у складі "Зорі" став чемпіоном СРСР. Згодом займався тренерською діяльністю. Має звання заслуженого тренера України та заслуженого працівника фізичної культури та спорту України.

Останнім часом працював експертом на спортивних телеканалах.