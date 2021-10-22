Умер украинский футболист и тренер Сергей Морозов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В возрасте 71-го года умер футболист и заслуженный тренер Украины Сергей Морозов. Об этом сообщил в Facebook директор спортивных телеканалов, где работал Морозов, - Александр Денисов, информирует УНН.
Детали
Причина смерти не уточняется.
"Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
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Сергей Морозов начинал свою футбольную карьеру в молодежной команде "Динамо". Также играл за "Локомотив", "Десну" и "Шахтер".
Провел один матч за сборную СССР. В 1972 году в составе "Зари" стал чемпионом СССР. Позже занимался тренерской деятельностью. Имеет звание заслуженного тренера Украины и заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.
В последнее время работал экспертом на спортивных телеканалах.