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Помер стендап-комік Броді Стівенс

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Американський стендап-комік Броди Стівенс в п’ятницю виявлений мертвим у своєму будинку. Про це повідомив портал TMZ, інформує УНН.

Відзначається, що акторові було 48 років. Як повідомляє видання, у артиста спостерігалися проблеми з психікою, його госпіталізували в 2011 році з біполярним розладом особистості.

Стівенс разом зі своїм другом створив шоу Brody Stevens: Enjoy It! (“Броді Стівенс: Насолоджуйся цим!”). Крім стендап-виступів Стівенс знімався в кіно: він зіграв епізодичні ролі в комедіях “Похмілля у Вегасі” (Hangover, 2009) і “Похмілля-2: з Вегаса до Бангкока” (Hangover: Part 2, 2011) і ще декількох кінострічках.

Нагадуємо, у США виконавцю R. Kelly пред’явили звинувачення в сексуальному насильстві.

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