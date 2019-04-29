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Помер співзасновник польської профспілки "Солідарність" Кароль Модзелевський

Помер співзасновник польської профспілки "Солідарність" Кароль Модзелевський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Співзасновник польської профспілки "Солідарність", дисидент Кароль Модзелевський помер у Варшаві на 82 році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода" і "Газета Виборча".

Модзелевський народився в Москві в 1937 році, його батько був репресований, він був усиновлений видатним діячем польської компартії, майбутнім міністром закордонних справ Польщі Зигмунтом Модзелевським.

Навчався у Варшавському університеті, в березні 1968 року був одним з ініціаторів студентських протестів в Польщі. У 1980 році приєднався до страйкового руху, був автором назви, одним з ідеологів і творців профспілки "Солідарність".

Модзелевський займався наукового деятеятельностью і був видатним медієвістом, спеціалізувався на ранньому середньовіччі. За часів комуністичного правління він провів в'язницях вісім з половиною років, в період трансформації політичної системи був обраний сенатором і в Польську академію наук.

В середині 90-х років переконаний соціаліст Модзелевський відійшов від політики і зосередився на науковій роботі.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах у віці 87 років помер колишній сенатор від штату Індіана Річард Лугар, відомий своїми зусиллями по боротьбі з розповсюдженням зброї масового ураження.

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