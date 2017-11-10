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Помер російський гуморист Михайло Задорнов

Помер російський гуморист Михайло Задорнов

Київ • УНН

 • 125766 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російський гуморист Михайло Задорнов помер на 70-му році життя. Про це повідомляє російське видання "Известия", передає УНН.

"Письменник і сатирик Михайло Задорнов помер на 70-му році життя", - йдеться у повідомленні.

М.Задорнов страждав на онкологічне захворювання. Наприкінці 2016 року гуморист був прооперований.

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Зазначимо, М.Задорнов - російський письменник і сатирик. Також відомий публічними антиукраїнськими висловлюваннями.

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