Помер російський гуморист Михайло Задорнов

"Письменник і сатирик Михайло Задорнов помер на 70-му році життя", - йдеться у повідомленні.

М.Задорнов страждав на онкологічне захворювання. Наприкінці 2016 року гуморист був прооперований.

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Зазначимо, М.Задорнов - російський письменник і сатирик. Також відомий публічними антиукраїнськими висловлюваннями.