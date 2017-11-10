Умер российский юморист Михаил Задорнов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российский юморист Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщает российское издание "Известия", передает УНН.
"Писатель и сатирик Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни", - говорится в сообщении.
М.Задорнов страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован.
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Отметим, М.Задорнов - российский писатель и сатирик. Также известен публичными антиукраинскими высказываниями.