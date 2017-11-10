Умер российский юморист Михаил Задорнов

"Писатель и сатирик Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни", - говорится в сообщении.

М.Задорнов страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован.

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Отметим, М.Задорнов - российский писатель и сатирик. Также известен публичными антиукраинскими высказываниями.