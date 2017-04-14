Помер рівненський екс-міліціонер, в якого стріляв син-прокурор
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні вночі помер полковник В’ячеслав Чайка. Екс-міліціонер помер у лікарні, куди потрапив в наслідок вогнепального поранення отриманого від власного сина. Про це повідомив однопартієць екс-міліціонера, заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський, передає УНН.
Нагадаємо,1 квітня під час сутички з 29-річним сином від першого шлюбу полковник отримав вогнепальні поранення. Тоді під час конфлікту син В.Чайки стріляв у його другу дружину, Віту Шаблій, від вогнепальних поранень жінка загинула на місці.
В.Чайка був доправлений до лікарні, після операції перебував у тяжкому стані, але при свідомості. На другий день після інциденту він давав коментарі ЗМІ.
Ігор Чайка, син полковника від першого шлюбу та працівник прокуратури тернопільської області, сам прийшов до правоохоронців, проте за кілька днів після інциденту.
Наразі він під домашнім арештом у матері у Дубні, йому оголошена підозра у вбивстві.
Зазначимо, що у родині Чайок був конфлікт через будинок на вул.Жуковського у Рівному, де і відбулася стрілянина.
Поліція основною версією конфлікту розглядала неприязні стосунки у родині.
Раніше УНН повідомляв, 12 апеляційний суд Рівненської області відхилив клопотання прокуратури про взяття під варту прокурора Ігоря Чайку.