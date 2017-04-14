Умер ровенский экс-милиционер,в которого стрелял сын-прокурор

Напомним, 1 апреля во время столкновения с 29-летним сыном от первого брака полковник получил огнестрельные ранения. Тогда во время конфликта сын В.Чайки стрелял в его вторую жену, Виту Шаблий, от огнестрельных ранений женщина погибла на месте.

В.Чайка был доставлен в больницу, после операции находился в тяжелом состоянии, но в сознании. На второй день после инцидента он давал комментарии СМИ.

Игорь Чайка, сын полковника от первого брака и работник прокуратуры тернопольской области, сам пришел в милицию, однако через несколько дней после инцидента.

Сейчас он находится под домашним арестом у матери в Дубне, ему объявлено ​​подозрение в убийстве.

Отметим, что в семье Чаек был конфликт из-за дом на ул.Жуковского в Ровно, где и произошла стрельба.

Основной версией конфликта полиция рассматривает сложные отношения в семье.

Ранее сообщал, 12 апелляционный суд Ровенской области отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу прокурора Игоря Чайку .