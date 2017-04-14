Умер ровенский экс-милиционер,в которого стрелял сын-прокурор

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59323 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106772 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164192 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120527 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119046 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113898 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105167 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156186 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Умер ровенский экс-милиционер,в которого стрелял сын-прокурор

Умер ровенский экс-милиционер,в которого стрелял сын-прокурор

Киев  •  УНН

 • 10627 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня ночью умер полковник Вячеслав Чайка. Экс-милиционер скончался в больнице, куда попал в результате огнестрельного ранения полученного от собственного сына. Об этом сообщил однопартиец экс-милиционера, заместитель председателя Ровенского областного совета Алексей Бучинский, передает УНН.

 

Напомним, 1 апреля во время столкновения с 29-летним сыном от первого брака полковник получил огнестрельные ранения. Тогда во время конфликта сын В.Чайки стрелял в его вторую жену, Виту Шаблий, от огнестрельных ранений женщина погибла на месте.

В.Чайка был доставлен в больницу, после операции находился в тяжелом состоянии, но в сознании. На второй день после инцидента он давал комментарии СМИ.

Игорь Чайка, сын полковника от первого брака и работник прокуратуры тернопольской области, сам пришел в милицию, однако через несколько дней после инцидента.

Сейчас он находится под домашним арестом у матери в Дубне, ему объявлено ​​подозрение в убийстве.

Отметим, что в семье Чаек был конфликт из-за дом на ул.Жуковского в Ровно, где и произошла стрельба.
Основной версией конфликта полиция рассматривает сложные отношения в семье.

Ранее сообщал, 12 апелляционный суд Ровенской области отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу прокурора Игоря Чайку .

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