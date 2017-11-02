Помер режисер Вадим Костроменко

"1 листопада пішов з життя Костроменко Вадим Васильович - кінооператор, кінорежисер Одеської кіностудії. Вадим Васильович - один з старіших та найвагоміших майстрів вітчизняного кіномистецтва. Костроменко починав як оператор, сьогодні ж він є режисером-постановником, чиї твори стали класикою українського кіно та телебачення", - повідомляється на сайті спілки.

Відомими режисерськими роботами Вадима Костроменка стали кінострічки "Квартет Гварнері" (1978 рік) і "Секретний фарватер" (1986 рік). Він також був автор книг "У кадрі та за кадром", "Нариси історії Одеської кіностудії", підготовленого ним каталог одеських фільмів від німого кіно до стрічок ХХІ століття.

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"Навіть попри тяжку хворобу, що переслідувала Вадима Костроменка останні роки, він до останнього залишався відданим улюбленій справі, продовжуючи і музейну діяльність, і педадогічну, і роботу над новою книгою, і зйомки у фільмах", - додали у спілці.

Прощання з Вадимом Костроменко відбудеться у п'ятницю, 3 листопада, об 11:00 на Одеській кіностудії.

Нагадаємо, у Німеччині помер український художник Борис Бергер.