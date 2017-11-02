Умер режиссер Вадим Костроменко

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52596 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120286 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104408 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107129 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105947 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97237 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104619 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102316 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144107 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
Умер режиссер Вадим Костроменко

Умер режиссер Вадим Костроменко

Киев  •  УНН

 • 19145 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кинооператор, кинорежиссер Одесской киностудии Вадим Костроменко, который последние годы боролся с тяжелой болезнью, ушел из жизни 1 ноября. Об этом сообщили УНН в Национальном союзе кинематографистов Украины.

"1 ноября ушел из жизни Вадим Костроменко - кинооператор, кинорежиссер Одесской киностудии. Вадим Васильевич - один из старейших и наиболее значимых мастеров отечественного киноискусства. Костроменко начинал как оператор, сегодня он является режиссером-постановщиком, чьи произведения стали классикой украинского кино и телевидения" , - сообщается на сайте союза.

Известными режиссерскими работами Вадима Костроменко стали фильмы "Квартет Гварнери" (1978 год) и "Секретный фарватер" (1986 год). Он также был автором книг "В кадре и за кадром", "Очерки истории Одесской киностудии", подготовленного им каталога одесских фильмов от немого кино до лент XXI века.

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"Даже несмотря на тяжелую болезнь, преследовавшую Вадима Костроменко последние годы, он до последнего оставался преданным любимому делу, продолжая и музейную деятельность, и педагогическую, и работу над новой книгой, и съемки в фильмах", - добавили в союзе.

Прощание с Вадимом Костроменко состоится в пятницу, 3 ноября, в 11:00 на Одесской киностудии.

Напомним, в Германии умер украинский художник Борис Бергер.

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