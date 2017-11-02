Умер режиссер Вадим Костроменко

"1 ноября ушел из жизни Вадим Костроменко - кинооператор, кинорежиссер Одесской киностудии. Вадим Васильевич - один из старейших и наиболее значимых мастеров отечественного киноискусства. Костроменко начинал как оператор, сегодня он является режиссером-постановщиком, чьи произведения стали классикой украинского кино и телевидения" , - сообщается на сайте союза.

Известными режиссерскими работами Вадима Костроменко стали фильмы "Квартет Гварнери" (1978 год) и "Секретный фарватер" (1986 год). Он также был автором книг "В кадре и за кадром", "Очерки истории Одесской киностудии", подготовленного им каталога одесских фильмов от немого кино до лент XXI века.

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"Даже несмотря на тяжелую болезнь, преследовавшую Вадима Костроменко последние годы, он до последнего оставался преданным любимому делу, продолжая и музейную деятельность, и педагогическую, и работу над новой книгой, и съемки в фильмах", - добавили в союзе.

Прощание с Вадимом Костроменко состоится в пятницу, 3 ноября, в 11:00 на Одесской киностудии.

Напомним, в Германии умер украинский художник Борис Бергер.