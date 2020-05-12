Помер п'ятикратний чемпіон Іспанії зі складу мадридського "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Мадридський "Реал" на офіційному сайті повідомив про смерть легендарного спортсмена Іко Агілара, повідомляє УНН.
Смерть титулованого ексфутболіста наступила на 72-му році життя.
“Реал”, президент клубу і рада директорів висловили глибокі співчуття у зв’язку зі смертю одного з легендарних гравців клубу.
Зауважимо, що за вісім сезонів в “Реалі” Агілар зіграв 190 ігор, забив 50 голів і виграв 5 ліг і 2 Кубка Іспанії. Також спортсмен виступав в таких клубах, як “Расінг”, “Спортінг” і “Райо Вальєкано”.