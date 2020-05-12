Умер пятикратный чемпион Испании из состава мадридского "Реала"

Смерть титулованного экс-футболиста наступила на 72-м году жизни.

“Реал”, президент клуба и совет директоров выразили глубокие соболезнования в связи со смертью одного из легендарных игроков клуба.

Заметим, что за восемь сезонов в “Реале” Агилар сыграл 190 игр, забил 50 голов и выиграл 5 лег и 2 Кубка Испании. Также спортсмен выступал в таких клубах, как “Расинг”, “Спортинг” и “Райо Вальекано”.