Умер пятикратный чемпион Испании из состава мадридского "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Мадридский "Реал" на официальном сайте сообщил о смерти легендарного спортсмена Ико Агилара, сообщает УНН.
Смерть титулованного экс-футболиста наступила на 72-м году жизни.
“Реал”, президент клуба и совет директоров выразили глубокие соболезнования в связи со смертью одного из легендарных игроков клуба.
Заметим, что за восемь сезонов в “Реале” Агилар сыграл 190 игр, забил 50 голов и выиграл 5 лег и 2 Кубка Испании. Также спортсмен выступал в таких клубах, как “Расинг”, “Спортинг” и “Райо Вальекано”.