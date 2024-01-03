Помер правнук Івана Франка

Помер правнук видатного українського письменника Івана Франка - Юрій Юрачківський. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Сумна новина: не стало правнука Івана Франка – Юрія Юрачківського. Людини, біографію якої варто знати - повідомив Козицький.

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Після закінчення аспірантури Юрій працював в Інституті геронтології, згодом – в Інституті кібернетики АН України. У 2001 році у статусі видатного вченого його запросили на роботу у США.

У першій половині 1970-х Юрій Юрачківський стояв біля витоків спортивного бриджу у нашій державі. Був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, капітаном національної збірної, багато років очолював Київську федерацію спортивного бриджу. Свого часу навіть посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка з цього виду спорту.

Світла пам’ять світлій людині славного українського роду.

"Син Юрія, Данило, зараз захищає Україну у лавах ЗСУ. Нехай Бог оберігає. І всіх наших захисників та захисниць", - резюмував Козицький.