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Помер правнук Івана Франка

Помер правнук Івана Франка

Київ • УНН

 • 26626 перегляди

Помер Юрій Юрачківський, правнук українського письменника Івана Франка, вчений і чемпіон з бриджу.

Помер правнук видатного українського письменника Івана Франка - Юрій Юрачківський. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Сумна новина: не стало правнука Івана Франка – Юрія Юрачківського. Людини, біографію якої варто знати 

- повідомив Козицький.

Деталі

Після закінчення аспірантури Юрій працював в Інституті геронтології, згодом – в Інституті кібернетики АН України. У 2001 році у статусі видатного вченого його запросили на роботу у США.

У першій половині 1970-х Юрій Юрачківський стояв біля витоків спортивного бриджу у нашій державі. Був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, капітаном національної збірної, багато років очолював Київську федерацію спортивного бриджу. Свого часу навіть посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка з цього виду спорту.

Світла пам’ять світлій людині славного українського роду.

"Син Юрія, Данило, зараз захищає Україну у лавах ЗСУ. Нехай Бог оберігає. І всіх наших захисників та захисниць", - резюмував Козицький.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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