Помер поліцейський, якого підрізав нападник біля британського парламенту

"Поліцейський помер від ножових поранень після нападу біля парламенту в Лондоні", - зазначило видання.

Раніше повідомлялось про двох загиблих внаслідок атаки в центрі Лондону.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.