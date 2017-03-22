Помер поліцейський, якого підрізав нападник біля британського парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліцейський, якого поранив ножем нападник біля будівлі парламенту в Лондоні, помер від ран, передає УНН з посиланням на Sky News.
"Поліцейський помер від ножових поранень після нападу біля парламенту в Лондоні", - зазначило видання.
Раніше повідомлялось про двох загиблих внаслідок атаки в центрі Лондону.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.