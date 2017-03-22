Умер полицейский, которого подрезал нападающий возле британского парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полицейский, которого ранил ножом нападающий у здания парламента в Лондоне, умер от ран, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Полицейский умер от ножевых ранений после нападения возле парламента в Лондоне", - отметило издание.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате атаки в центре Лондона.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.