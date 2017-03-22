Умер полицейский, которого подрезал нападающий возле британского парламента

"Полицейский умер от ножевых ранений после нападения возле парламента в Лондоне", - отметило издание.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате атаки в центре Лондона.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.