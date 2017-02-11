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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Помер поет Нью-Йоркської групи Б.Бойчук

Київ • УНН

 • 12825 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У віці 89 років помер український поет-модерніст, один із засновників Нью-Йоркської групи ‎Богдан Бойчук, передає УНН із посиланням на ВВС.‎

Помер поет Нью-Йоркської групи Б.Бойчук

Про смерть ‎Богдана Бойчука також на своїй сторінці у Facebook повідомив письменник Василь Махно.‎

Богдан Бойчук народився 11 жовтня 1927 року у селі Бертники Тернопільської області. У 1944 ‎році його забрали на примусові роботи до Німеччини, де він залишався і після війни у таборі ‎для переміщених осіб у Ашаффенбургу.‎

У 1949 році пан Бойчук переїхав до Нью-Йорка. У 1957 отримав освіту у галузі електроніки і ‎Міському коледжі Нью-Йорка й працював у цій сфері до 1992 року.‎

У 1950-х роках Богдан Бойчук стає співзасновником Нью-Йоркської групи поетів-емігрантів, пізніше - ‎редагує видання "Нові Поезії", "Світо-Вид", "Сучасність". Видавав власну поезію, драматичні ‎твори й прозу, перекладав твори із іспанської, англійської, російської на українську.

Він - автор шести поетичних збірок, двох романів, восьми п'єс, а також багатьох перекладів.‎‎

Б.Бойчук був членом Національної спілки письменників України. Мешкав у Ґлен-Спеї і в ‎Києві.‎

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