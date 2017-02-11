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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер поэт Нью-Йоркской группы Б.Бойчук

Киев • УНН

 • 12825 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В возрасте 89 лет скончался украинский поэт-модернист, один из основателей Нью-Йоркской группы Богдан Бойчук, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Умер поэт Нью-Йоркской группы Б.Бойчук

О смерти Богдана Бойчука также на своей странице в Facebook сообщил писатель Василий Махно.

Богдан Бойчук родился 11 октября 1927 в селе Бертники Тернопольской области. В 1944 году его забрали на принудительные работы в Германию, где он оставался и после войны в лагере для перемещенных лиц в Ашаффенбурге.

В 1949 году господин Бойчук переехал в Нью-Йорк. В 1957 получил образование в области электроники и Городском колледже Нью-Йорка и работал в этой сфере до 1992 года.

В 1950-х годах Богдан Бойчук становится соучредителем Нью-Йоркской группы поэтов-эмигрантов, позже - редактирует издание "Новые Поэзии", "Мирового-Вид", "Современность". Издавал собственную поэзию, драматические произведения и прозу, переводил произведения с испанского, английского, русского на украинский.

Он - автор шести поэтических сборников, двух романов, восьми пьес, а также многих переводов.

Б.Бойчук был членом Национального союза писателей Украины. Жил в Глен-Спей и в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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