Умер поэт Нью-Йоркской группы Б.Бойчук

О смерти Богдана Бойчука также на своей странице в Facebook сообщил писатель Василий Махно.

Богдан Бойчук родился 11 октября 1927 в селе Бертники Тернопольской области. В 1944 году его забрали на принудительные работы в Германию, где он оставался и после войны в лагере для перемещенных лиц в Ашаффенбурге.

В 1949 году господин Бойчук переехал в Нью-Йорк. В 1957 получил образование в области электроники и Городском колледже Нью-Йорка и работал в этой сфере до 1992 года.

В 1950-х годах Богдан Бойчук становится соучредителем Нью-Йоркской группы поэтов-эмигрантов, позже - редактирует издание "Новые Поэзии", "Мирового-Вид", "Современность". Издавал собственную поэзию, драматические произведения и прозу, переводил произведения с испанского, английского, русского на украинский.

Он - автор шести поэтических сборников, двух романов, восьми пьес, а также многих переводов.

Б.Бойчук был членом Национального союза писателей Украины. Жил в Глен-Спей и в Киеве.