Помер перший ректор Національної академії СБУ

КИЇВ. 6грудня. УНН. В четвер пішов із життя перший ректор Національної академії Служби безпеки України, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, генерал-лейтенант у відставці — Володимир Степанович Сідак. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.