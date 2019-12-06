Помер перший ректор Національної академії СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6грудня. УНН. В четвер пішов із життя перший ректор Національної академії Служби безпеки України, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, генерал-лейтенант у відставці — Володимир Степанович Сідак. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Усе своє життя він присвятив відданому служінню Українському народові, формуванню української спецслужби і унікального за своєю суттю вищого навчального закладу контррозвідувального спрямування”, — сказано у повідомленні.
Так, з 1970 року Володимир Сідак перебував на військовій службі в органах державної безпеки. Він пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника регіонального управління.
Саме під його керівництвом у 1992 році було створено Інститут підготовки кадрів СНБ/СБ України, який згодом було реорганізовано в Академію Служби безпеки України.
Володимир Сідак очолював академію протягом 11 років. За цей час Національна академія СБУ зайняла передові позиції в освітньо-науковій та культурно-просвітницькій сферах серед військових вишів країни. У її структурі було створено нові навчальні підрозділи, започатковано курсантську підготовку, зміцнено матеріально-технічну базу.
Як повідомляють у пресцентрі СБУ, Володимир Сідак зробив вагомий внесок у вітчизняну науку. Він завжди обирав для своїх досліджень злободенні, ніким не вивчені теми. Він заснував наукову школу із вивчення історії національних спецслужб, займався питаннями підготовки та виховання кадрів правоохоронних органів, психологічного забезпечення діяльності спецслужб України, теорії й практики контррозвідувальної діяльності, інформаційної безпеки держави.
Як науковець Володимир Степанович не лише доводив, що Служба безпеки України не є правонаступницею КДБ, але й досліджував справжні витоки українських спецслужб — від часів Київської Русі.
Він був членом редакційної колегії багатотомного наукового видання СБУ “Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення” та автором другого тому “Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917 — 1921 рр.”, який вийшов друком у 2017 році.
За плідну і бездоганну військову службу, науково-педагогічну діяльність та значний внесок у підготовку й виховання висококваліфікованих кадрів для системи національної безпеки Володимир Степанович Сідак нагороджений відзнаками Президента України — орденами “За заслуги” ІІ та ІІІ ступеня (1998, 2018), Почесною відзнакою СБ України, медаллю СБУ “За мужність і відвагу”, нагрудними знаками “Хрест Доблесті” ІІ ступеня, “Почесна зірка Служби безпеки України” тощо.
“Колектив Служби безпеки України висловлює щирі співчуття родині Володимира Степановича Сідака. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях співробітників”, — додається у повідомлення.
Нагадаємо, екс-ректор Податкової академії Петро Мельник помер у Феофанії.