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Умер первый ректор Национальной академии СБУ

Умер первый ректор Национальной академии СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6грудня. УНН. В четверг ушел из жизни первый ректор Национальной академии Службы безопасности Украины, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, генерал-лейтенант в отставке — Владимир Степанович Вернут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Всю свою жизнь он посвятил преданному служению украинскому народу, формированию украинской спецслужбы и уникального по своей сути высшего учебного заведения контрразведывательного направления”, — говорится в сообщении.

Так, с 1970 года Владимир Вернут находился на военной службе в органах государственной безопасности. Он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника регионального управления.

Именно под его руководством в 1992 году был создан Институт подготовки кадров СНБ/СБ Украины, который впоследствии был реорганизован в Академию Службы безопасности Украины.

Владимир Вернут возглавлял академию в течение 11 лет. За это время Национальная академия СБУ заняла передовые позиции в образовательно-научной и культурно-просветительской сферах среди военных вузов страны. В ее структуре были созданы новые учебные подразделения, начата курсантская подготовка, укреплена материально-техническая база.

Как сообщают в пресс-центре СБУ, Владимир Вернут сделал весомый вклад в отечественную науку. Он всегда выбирал для своих исследований злободневные, никем не изучены темы. Он основал научную школу по изучению истории национальных спецслужб, занимался вопросами подготовки и воспитания кадров правоохранительных органов, психологического обеспечения деятельности спецслужб Украины, теории и практики контрразведывательной деятельности, информационной безопасности государства.

Как ученый Владимир Степанович не только доказывал, что Служба безопасности Украины не является правопреемницей КГБ, но и исследовал настоящие истоки украинских спецслужб — от времен Киевской Руси.

Он был членом редакционной коллегии многотомного научного издания СБУ “Специальные службы Украины от древнейших времен и до современности” и автором второго тома “Украинские спецслужбы периода национально-освободительной борьбы 1917 — 1921 гг.”, который вышел в 2017 году.

За плодотворную и безупречную военную службу, научно-педагогическую деятельность и значительный вклад в подготовку и воспитание высококвалифицированных кадров для системы национальной безопасности Владимир Степанович Вернут награжден знаками отличия Президента Украины — орденами “За заслуги” II и III степени (1998, 2018), Почетным знаком отличия СБ Украины, медалью СБУ “За мужество и отвагу”, нагрудными знаками “Крест Доблести” II степени, “Почетная звезда Службы безопасности Украины” и другие.

“Коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования семье Владимира Степановича Сидака. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах сотрудников”, — добавляется в сообщении.

Напомним, экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник умер в Феофании.

Украинские Национальные Новости

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