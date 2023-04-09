Помер останній прокурор Нюрнберзького процесу Бен Ференц

Деталі

Як відомо, Ференц виступав прокурором у Нюрнберзі, коли йому було 27 років, і решту свого життя присвятив справі міжнародного правосуддя. Він був останнім живим прокурором судового процесу над нацистами й помер 7 квітня в інтернаті Бойнтон-Біч, штат Флорида.

Його син, Дон, підтвердив смерть, але не назвав причини.

Ференц, єврей трансільванського походження, сім’я якого емігрувала до США коли він був немовлям, представив трибуналу Сполучених Штатів масштабну справу проти 22 керівників мобільних нацистських підрозділів Einsatzgruppen, які здійснювали вбивства у Східній Європі під час Другої світової війни. Усі 22 обвинувачені були засуджені, четверо з них страчені. Якби не Ференц, колишній армійський слідчий, який особисто підрахував мільйони смертей, використовуючи конфісковані німецькі військові документи, цих злочинців ніколи б не судили.

Ференц розмовляв лише їдишем, поки не пішов до школи, і став першою людиною у своїй родині, яка вступила до коледжу. Він закінчив Гарвардську школу права, де вивчав військові злочини, і в середині Другої світової війни вступив до армії США та був направлений до слідчого відділу, який збирав докази злочинів нацистів. Під час розслідування Ференц відвідав нацистські концтабори, зокрема Бухенвальд, Маутгаузен і Дахау, побачені в яких жахіття переслідували його все життя.

Він казав: "навіть сьогодні, коли я заплющую очі, я бачу смертоносне видіння, яке ніколи не зможу забути — крематорії палають вогнем палаючої плоті, купи складених виснажених трупів, які чекають на спалення. Я зазирнув у пекло".

Ференц із групою слідчих виявили в документах міністерства закордонних справ нацистів надсекретні звіти Einsatzgruppen, у яких детально описано міста, через які проходили загони вбивць, і жахи, які вони там творили. Серед них, зокрема, була депеша з Києва, позначена як доказ 179, в якій повідомлялося про тридцять чотири тисячі євреїв, включаючи жінок і дітей.

“Євреям міста було наказано прибути з речами. Після того, як їх змусили віддати свій одяг і цінні речі, усіх їх було вбито”, — йшлося в звіті.

Тоді, коли розпочалася фаза провадження Ференца, найвищі нацистські чиновники, включаючи Германа Герінга та Рудольфа Гесса, були притягнуті до відповідальності. Британія, Франція та радянський союз перейшли до інших післявоєнних проблем, залишивши Штати контролювати всі подальші судові переслідування в Нюрнберзі. Головний прокурор хотів припинити справу Einsatzgruppen і лише завдяки Ференцу це розслідування було завершене і нацистські злочинці притягнуті до відповідальності.

Доповнення

В інтерв’ю CNN торік, коментуючи вторгнення росії в Україну, Ференц наголосив:

“Моє серце розбите. Все життя після Голокосту я намагався створити мир і гармонію в усьому світі для всіх людей, незалежно від їхньої раси чи віросповідання. І ми досягли певного прогресу в цьому напрямку, створивши нові міжнародні кримінальні суди, викладаючи гуманітарне право в університетах. Але тепер ми бачимо, що те, що відбувається, дуже схоже на те, що вже було: обстрілюються діти, вибухають будинки. Мені боляче бачити, що ми так мало винесли з Голокосту... і я сподіваюся, що ми скоро прийдемо до пам’яті. Я закликаю всі війська, які беруть участь у цих боях, негайно припинити вогонь ... і якнайшвидше провести конференцію, щоб знайти мирне рішення, як ішлося під час написання Статуту ООН”.