Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц

Детали

Как известно, Ференц выступал прокурором в Нюрнберге, когда ему было 27 лет, и остаток своей жизни посвятил делу международного правосудия. Он был последним живым прокурором судебного процесса над нацистами и умер 7 апреля в интернате Бойнтон-Бич, штат Флорида.

Его сын, Дон, подтвердил смерть, но не назвал причины.

Ференц, еврей трансильванского происхождения, семья которого эмигрировала в США, когда он был младенцем, представил трибуналу Соединенных Штатов масштабное дело против 22 руководителей мобильных нацистских подразделений Einsatzgruppen, которые совершали убийства в Восточной Европе во время Второй мировой войны. Все 22 обвиняемых были осуждены, четверо из них казнены. Если бы не Ференц, бывший армейский следователь, который лично подсчитал миллионы смертей, используя конфискованные немецкие военные документы, этих преступников никогда бы не судили.

Ференц говорил только на идише, пока не пошел в школу, и стал первым человеком в своей семье, поступившим в колледж. Он окончил Гарвардскую школу права, где изучал военные преступления, и в середине Второй мировой войны вступил в армию США и был направлен в следственный отдел, который собирал доказательства преступлений нацистов. Во время расследования Ференц посетил нацистские концлагеря, в частности Бухенвальд, Маутгаузен и Дахау, увиденные в которых ужасы преследовали его всю жизнь.

Он говорил: “даже сегодня, когда я закрываю глаза, я вижу смертоносное видение, которое никогда не смогу забыть — крематории пылают огнем горящей плоти, груды сложенных истощенных трупов, ожидающих сожжения. Я заглянул в ад”.

Ференц с группой следователей обнаружили в документах министерства иностранных дел нацистов сверхсекретные отчеты Einsatzgruppen, в которых подробно описаны города, через которые проходили отряды убийц, и ужасы, которые они там творили. Среди них, в частности, была депеша из Киева, обозначенная как доказательство 179, в которой сообщалось о тридцати четырех тысячах евреев, включая женщин и детей.

“Евреям города было приказано прибыть с вещами. После того, как их заставили отдать свою одежду и ценные вещи, все они были убиты”, — говорилось в отчете.

Тогда, когда началась фаза производства Ференца, высшие нацистские чиновники, включая Германа Геринга и Рудольфа Гесса, были привлечены к ответственности. Британия, Франция и советский союз перешли к другим послевоенным проблемам, оставив Штаты контролировать все дальнейшие судебные преследования в Нюрнберге. Главный прокурор хотел прекратить дело Einsatzgruppen и только благодаря Ференцу это расследование было завершено и нацистские преступники привлечены к ответственности.

Дополнение

В интервью CNN в прошлом году, комментируя вторжение россии в Украину, Ференц подчеркнул:

“Мое сердце разбито. Всю жизнь после Холокоста я пытался создать мир и гармонию во всем мире для всех людей, независимо от их расы или вероисповедания. И мы достигли определенного прогресса в этом направлении, создав новые международные уголовные суды, преподавая гуманитарное право в университетах. Но теперь мы видим, что происходящее очень похоже на то, что уже было: обстреливаются дети, взрываются дома. Мне больно видеть, что мы так мало вынесли из Холокоста... и я надеюсь, что мы скоро придем к памяти. Я призываю все войска, участвующие в этих боях, немедленно прекратить огонь... и как можно быстрее провести конференцию, чтобы найти мирное решение, как говорилось при написании Устава ООН”.