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Помер німецький нобелівський лауреат

Помер німецький нобелівський лауреат

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Помер лауреат Нобелівської премії з хімії за 1967 рік Манфред Ейген. Про це в четвер, 7 лютого, повідомив заснований ним Інститут біофізичної хімії Товариства Макса Планка в Геттінгені, передає УНН.

Манфред Ейген, який отримав Нобелівську премію за дослідження надшвидких хімічних реакцій, помер 6 лютого у віці 91 року.

Нобелівську премію Ейген отримав спільно з британськими вченими Рональдом Норріш і Джорджем Портером за роботи в області надшвидких хімічних реакцій. Вони були першими дослідниками, які виміряли мізерно коротку тривалість таких процесів. Айген був одним з найбільш титулованих німецьких дослідників. Крім Нобелівської премії, він був нагороджений, в числі іншого, Премією Отто Гана з хімії та фізики (в 1962 році), Премією Пауля Ерліха і Людвіга Дармштадтера (в 1992 році) і Премією за життєві досягнення Інституту вірусології людини в Балтіморі (у 2005 році ).

Як повідомляв УНН, один з найбільш відомих чехословацьких і чеських режисерів Вацлав Ворлічек помер в Празі на 89-му році життя.

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