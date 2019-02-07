Помер німецький нобелівський лауреат

Манфред Ейген, який отримав Нобелівську премію за дослідження надшвидких хімічних реакцій, помер 6 лютого у віці 91 року.



Нобелівську премію Ейген отримав спільно з британськими вченими Рональдом Норріш і Джорджем Портером за роботи в області надшвидких хімічних реакцій. Вони були першими дослідниками, які виміряли мізерно коротку тривалість таких процесів. Айген був одним з найбільш титулованих німецьких дослідників. Крім Нобелівської премії, він був нагороджений, в числі іншого, Премією Отто Гана з хімії та фізики (в 1962 році), Премією Пауля Ерліха і Людвіга Дармштадтера (в 1992 році) і Премією за життєві досягнення Інституту вірусології людини в Балтіморі (у 2005 році ).



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