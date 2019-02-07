Умер немецкий нобелевский лауреат

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75499 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100843 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135477 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134016 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131446 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125930 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163285 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117906 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141495 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145329 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умер немецкий нобелевский лауреат

Умер немецкий нобелевский лауреат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Умер лауреат Нобелевской премии по химии за 1967 год Манфред Эйген. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил основанный им Институт биофизической химии Общества Макса Планка в Гёттингене, передаёт УНН.

Манфред Эйген, получивший Нобелевскую премию за исследования сверхбыстрых химических реакций, скончался 6 февраля в возрасте 91 года.

Нобелевскую премию Эйген получил совместно с британскими учеными Рональдом Норришем и Джорджем Портером за работы в области сверхбыстрых химических реакций. Они были первыми исследователями, измерившими ничтожно короткую продолжительность таких процессов. Айген являлся одним из наиболее титулованных немецких исследователей. Помимо Нобелевской премии, он был награжден, в числе прочего, Премией Отто Гана по химии и физике (в 1962 году), Премией Пауля Эрлиха и Людвига Дармштадтера (в 1992 году) и Премией за жизненные достижения Института вирусологии человека в Балтиморе (в 2005 году).

Как сообщал УНН, один из самых известных чехословацких и чешских режиссеров Вацлав Ворличек умер в Праге на 89-м году жизни.

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