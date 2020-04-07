Помер найстарший єпископ УГКЦ Стефан Сулик: була підозра на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У США на 95–му році життя помер владика-емерит Стефан Сулик. Учора вранці його госпіталізували з ознаками COVID-19. Про це повідомляв митрополит Філадельфійський Борис (Ґудзяк) на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прошу Ваших молитов за нашого митрополита-eмерита Стефана Сулика. Кілька годин тому, 95—ти літнього владику Стефана завезли до шпиталя. У нього всі ознаки COVID-19 i всі аналізи якнайсерйозніші. Лікарі надають так званий “comfort care”, — написав Ґудзяк.
Пізніше Владика Борис повідомив про смерть владики Сулика.
Митрополит Степан Сулик помер в понеділок 6 квітня.
Біографічна довідка: Народився 2 жовтня 1924 р. у селі Бальниця на Лемківщині (Підкарпатське воєводство, Сяноцький повіт, ґміна Команча в сім’ї Михайла і Марії Суликів.
Закінчив школу в Самборі в 1944 p. Родина емігрувала в зв’язку з Другою світовою війною. Рукоположений на священика 14 червня 1952 p. у Філадельфії
29 грудня 1980 р. Папа Римський Іван-Павло II призначив священика Стефана Сулика архієпископом і митрополитом Філадельфійським. Єпископська хіротонія відбулася 1 березня 1981 р. (головний святитель — Верховний Архієпископ Йосиф Сліпий.
Митрополит Сулик належав до Конференції єпископів США, був головою Міжобрядової комісії цієї Конференції.
29 листопада 2000 р. Папа Іван Павло II прийняв зречення Стефана Сулика з уряду митрополита Філадельфійського у зв’язку з досягненням ним віку 75 років.