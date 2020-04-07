Помер найстарший єпископ УГКЦ Стефан Сулик: була підозра на коронавірус

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У США на 95–му році життя помер владика-емерит Стефан Сулик. Учора вранці його госпіталізували з ознаками COVID-19. Про це повідомляв митрополит Філадельфійський Борис (Ґудзяк) на сторінці у Facebook, передає УНН.