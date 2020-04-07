Умер старейший епископ УГКЦ Стефан Сулик: было подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В США на 95-м году жизни скончался владыка-эмерит Стефан Сулик. Вчера утром был госпитализирован с признаками COVID-19. Об этом сообщал митрополит Филадельфийский Борис (Гудзяк) на странице в Facebook, передает УНН.
"Прошу Ваших молитв за нашего митрополита-eмерита Стефана Сулика. Несколько часов назад, 95-летнего владыку Стефана завезли в госпиталь. У него все признаки COVID-19 i все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый "comfort care", - написал Гудзяк.
Позже Владыка Борис сообщил о смерти владыки Сулика.
Митрополит Степан Сулик умер в понедельник 6 апреля.
Биографическая справка: родился 2 октября 1924 в селе Бальниця на Лемкивщине (Подкарпатское воеводство, Санокский уезд, гмина Команча в семье Михаила и Марии Суликов.
Окончил школу в Самборе в 1944 p. Семья эмигрировала в связи со Второй мировой войной. Рукоположен в священники 14 июня 1952 г. в Филадельфии
29 декабря 1980 года Папа Римский Иоанн Павел II назначил священника Стефана Сулика архиепископом и митрополитом Филадельфийским. Епископская хиротония состоялась 1 марта 1981 года (главный святитель - Верховный Архиепископ Иосиф Слепой).
Митрополит Сулик принадлежал к Конференции епископов США, был председателем Комиссии по вопросам обрядов этой Конференции.
29 ноября 2000 года Папа Иоанн Павел II принял отречение Стефана Сулика из правительства митрополита Филадельфийского в связи с достижением им возраста 75 лет.