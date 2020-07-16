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Помер на місці: на Львівщині на 26-річного чоловіка впало дерево

Помер на місці: на Львівщині на 26-річного чоловіка впало дерево

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. На Львівщині у лісі неподалік села Гійче, під час розчистки лісосіки після буревію, загинув 26-річний місцевий мешканець, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як пише видання, до поліції 15 липня близько опівдня надійшло повідомлення про те, що у лісі неподалік села Гійче, під час розчистки лісосіки після буревію, загинув 26-річний місцевий мешканець.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, на чоловіка впала зламана вітром сосна, спричинивши йому тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

За фактом слідчі Жовківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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