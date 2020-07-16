Скончался на месте: во Львовской области на 26-летнего мужчину упало дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во Львовской области в лесу близ села Гийче, во время расчистки лесосеки после урагана, погиб 26-летний местный житель, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, в полицию 15 июля около полудня поступило сообщение о том, что в лесу близ села Гийче, во время расчистки лесосеки после урагана погиб 26-летний местный житель.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Как предварительно установили правоохранители, на мужчину упала сломанная ветром сосна, причинив ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.
По факту следователи Жовковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.