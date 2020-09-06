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Помер львівський кардинал Мар’ян Яворський

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні на 94 році життя помер перший кардинал серед латинських Львівських Архієпископів Мар’ян Яворський. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської Архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні.

Помер львівський кардинал Мар’ян Яворський

"На 94 році життя помер кардинал-пресвітер Мар’ян Яворський – єпископ-сеньйор Львівської Архідієцезії Римсько-католицької Церкви. 44 Архієпископ-Митрополит Львівський латинського обряду і перший кардинал серед латинських Львівських Архієпископів, який співпрацював із трьома понтифіками: св. Йоаном Павлом ІІ, Бенедиктом XVI та Франциском", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, до Львова із візитом приїздив представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) кардинал Конрад Краєвський. Метою візиту було освячення храму й території будівництва Дому для самотніх жінок.

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