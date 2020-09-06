Умер львовский кардинал Марьян Яворский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине на 94 году жизни скончался первый кардинал среди латинских Львовских Архиепископов Марьян Яворский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской архиепархии Римско-католической церкви в Украине.
"На 94 году жизни скончался кардинал-пресвитер Марьян Яворский - епископ-сеньор Львовской архиепархии Римско-католической Церкви. 44 Архиепископ-митрополит Львовский латинского обряда и первый кардинал среди латинских Львовских Архиепископов, который сотрудничал с тремя понтификами: св. Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском", - говорится в сообщении.
Как УНН сообщал ранее, во Львов с визитом приежал представитель Ватикана, Папский елемозинарий (распределитель милостыни) кардинал Конрад Краевский. Целью визита было освящение храма и территории строительства Дома для одиноких женщин.